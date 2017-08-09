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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УТВЕРЖДЕНО МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ БЕЛАРУСИ И СЛОВАКИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
13:00 09.08.2017
Постановлением Совета министров Беларуси №593 от 08.08.2017 утверждено соглашение между правительством Беларуси и правительством Словакии о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанное в Братиславе (Словакия) 27 апреля 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного соглашения.
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