Беларусь открыта к сотрудничеству и контактам по вопросам ядерной безопасности, в том числе в контексте строительства Белорусской АЭС, со всеми заинтересованными и, тем более, такими близкими соседями как Польша. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Беларуси относительно высказывания министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в интервью «РИА Новости» о том, что Польша не намерена закупать в будущем энергию со строящейся в Беларуси АЭС, так как в основе проекта якобы лежат «небезопасные технологии».

«В случае если процитированные в СМИ слова господина Министра полностью соответствуют сказанному, налицо явная политизация рутинного вопроса строительства Белорусской АЭС через демонстрацию отдельными странами так называемой «европейской солидарности» под давлением литовской стороны. Беларусь открыта к сотрудничеству и контактам по вопросам ядерной безопасности, в том числе в контексте строительства Белорусской АЭС, со всеми заинтересованными и, тем более, такими близкими соседями как Польша», – говорится в сообщении.

МИД отметил, что Польша в 2009-2013 гг. участвовала в межгосударственном обсуждении результатов проведенной Беларусью оценки воздействия будущей АЭС на окружающую среду и не возражала против реализации проекта.

«Претензии или сомнения в отношении безопасности проекта польская сторона в контактах с нами не высказывала ни на двустороннем уровне, ни в рамках существующих международных форматов. Так, например, в ходе процесса обсуждения национального доклада Беларуси о выполнении Конвенции о ядерной безопасности накануне Совещания сторон (27 марта – 7 апреля 2017 г.) польские коллеги задали всего три практических вопроса, на которые мы ответили. Прозвучавшая увязка якобы принятого решения не закупать электроэнергию, произведенную на Белорусской АЭС, с «небезопасностью технологии» звучит странно как минимум в свете того, что Польша сама рассматривает возможность развития в стране ядерной энергетики. Хотели бы напомнить, что применяемые при строительстве Белорусской АЭС технологии успешно используются при реализации аналогичных проектов в таких странах Европейского союза, как Венгрия, Словакия, Финляндия и Чехия. Насколько нам известно, официальной критики со стороны Польши в адрес упомянутых государств по этой теме не звучало», – подчеркнули в МИД.

В этой связи посол Польши в Беларуси приглашен в МИД для беседы.