Министр образования Беларуси Игорь Карпенко встретился с министром высшего образования и научных исследований Судана профессором Сумая Мохаммед Ахмед Абукашва.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, И. Карпенко выразил пожелания дальнейшего сотрудничества в образовательной сфере двух наших стран.

«Нашему сотрудничеству задали новый импульс руководители наших государств, подписав двустороннее соглашение о тесном взаимодействии в различных сферах деятельности, в том числе в образовательной и научной отрасли. Поэтому ваш приезд мы рассматриваем как очередной практический шаг в сотрудничестве, и очень рад тому, что наше желание работать совместно в системе образования является обоюдное, - подчеркнул И. Карпенко.

Он отметил, что наша страна имеет достаточно богатый опыт взаимодействия в области высшего образования и научных исследований с Суданом. И это история сотрудничества начиналась еще в советский период и плодотворно продолжается сегодня, во время независимого развития Беларуси. За этот долгий период сотрудничества обе страны достигли заметных результатов реализации совместных научно-исследовательских проектов, в подготовке кадров, что принесло определенные плоды экономикам двух стран.

На встрече выступила министр высшего образования и научных исследований Судана профессор Сумая Мохамед Ахмед Абукашва. Она поддержала желание белорусской стороны сотрудничать в сфере образования и высказала пожелание о более тесном взаимодействии с учреждениями высшего образования нашей страны.

«Если между нашими университетами будет существовать прямая связь, то мы скорее реализуем наши планы, связанные с расширением обмена студентами и преподавателями, открытием совместных факультетов, разработкой и реализацией новых проектов. В состав делегации мы включили ректоров ведущих университетов, чтобы непосредственно на месте они смогли оценить деятельность учреждений высшего образования Беларуси и сделать первые шаги по налаживанию мостов между странами в сфере образования», - отметила министр.

И. Карпенко поддержал идею взаимодействия между странами на уровне университетов и создания соответствующей договорной основы между ними в подготовке кадров, включая и научно-педагогические.

«Наши университеты готовы взаимодействовать по многим направлениям, в том числе в плане совершенствования подготовки педагогов, которые преподают арабский язык, стажировки студентов в ваших университетах», – сказал он.

Министр отметил, что сегодня в системе образования Беларуси взят курс на расширение перечня специальностей и специализаций высшего образования, а также магистерской подготовки, где преподавание ведется на английском языке.

«Это направление открывает новые перспективы для академической мобильности студентов и преподавателей наших стран. И в рамках межвузовских договоренностей мы можем достичь хороших результатов в этом направлении», - отметил И. Карпенко.

Министр образования нашей страны подчеркнул и важность взаимодействия Беларуси и Судана в области научных исследований.

Министр образования Судана поддержала все представленные белорусской стороной направления и высказала пожелание стать надежными партнерами в разработке новых научных проектов, в обмене студентами и преподавателями.

Министр представила систему высшего образования Судана, которая состоит из 36 государственных и 15 частных университетов, где ведется подготовка кадров на 102 факультетах. По сути, подготовка ведется по всем специальностям, которые нужны экономике этой страны. Кроме того, в Судане учатся 35 тысяч студентов из других стран Африки.

В Судане плодотворно развивается наука, в том числе и студенческая. Для этого созданы 180 научных центров, что подтверждает наличие хорошей основы для совместной научной деятельности между Беларусью и Суданом.

Оба министра выразили надежду, что после этой встречи сотрудничество между Беларусью и Суданом наполнится конкретным содержанием прямого взаимодействия между университетами двух стран в сфере научных исследований и подготовки кадров, что станет, безусловно, шагом во взаимоотношениях между республиками.