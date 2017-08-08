Сотрудники ОАО «Гомсельмаш» провели переговоры с руководством дилерского центра в Пакистане Pyramid Logistics (Pvt) Ltd.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, приезд сотрудников холдинга в Пакистан связан с отправкой в адрес Pyramid Logistics (Pvt) Ltd первого зерноуборочного комбайна КЗС-575 «ПАЛЕССЕ GS575».

До этого «Гомсельмаш» экспортировал в эту страну только прицепные агрегаты – косилки-измельчители и косилки-плющилки.

Компактный и маневренный ПАЛЕССЕ GS575 стал первой белорусской самоходной машиной на пакистанских полях. Модель подходит для небольших хозяйств, которые преобладают в Пакистане.

Сотрудники холдинга лично рассказали местным аграриям об устройстве зерноуборочного комбайна ПАЛЕССЕ GS575 и ответили на все интересующие их вопросы.