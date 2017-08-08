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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАН БЕЛАРУСИ И СУДАН ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АГРОХИМИИ И РЫБОЛОВСТВЕ
14:23 08.08.2017

В Национальной академии наук Беларуси 7 августа состоялись переговоры руководства НАН Беларуси с делегацией Судана во главе с министром высшего образования и научных исследований Судана Сумая Мохамед Ахмед Абукашва.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, в ходе переговоров руководства НАН Беларуси и делегации Судана были обсуждены перспективы развития белорусско-суданского научно-технического сотрудничества между организациями НАН Беларуси и Судана. Среди перспективных направлений были озвучены также агрохимия, рыболовство, хранение сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания, солнечная энергетика, подготовка научных кадров. В переговорах принял участие председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Как отметил в ходе встречи председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, НАН Беларуси придает особое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Суданом.

«У вас имеется значительный научный и образовательный потенциал. Многие научные интересы Беларуси и Судана совпадают, а организации Академии наук работают по тем направлениям, которые интересуют суданскую сторону. Мы готовы оказать в данном вопросе всяческую поддержку», - сказал В. Гусаков.

Министр высшего образования и научных исследований Судана Сумая Мохамед Ахмед Абукашва подчеркнула, что сегодня Судан особенно заинтересован в белорусских инновационных технологиях в сфере очистки воды, добычи и переработки полезных ископаемых, генетики сельскохозяйственных животных и растений, медицины, производства лекарственных препаратов.

Как заявил В. Гусаков, в ближайшее время Академия наук подготовит перечень конкретных проектов по направлениям, представляющим для Судана особый интерес. Также будет сформирована группа белорусских ученых и специалистов для командировки в Судан. Следующим шагом сотрудничества может быть заключение соглашения о сотрудничестве между НАН Беларуси и Министерством высшего образования и научных исследований Судана.

В составе делегации Судана руководители крупнейших образовательных и научных организаций Судана.
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