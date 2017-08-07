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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ ОБСУЖДЕНЫ В МИНСКЕ
15:50 07.08.2017
Встречу с представителями Постоянного комитета Союзного государства, Министерства здравоохранения России и Федерального медико-биологического агентства провел в Министерстве здравоохранения Беларуси руководитель ведомства Валерий Малашко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, на заседании были обсуждены вопросы развития научно-технического сотрудничества в области здравоохранения между Беларусью и Россией. Также специалисты подвели итоги совместной работы над проектами концепций программ Союзного государства «Разработка технологий обнаружения и преодоления резистентности к антибиотикам для повышения эффективности оказания персонифицированной медицинской помощи» («Преодоление»), «Разработка новых инновационных подходов к проблемам здоровья детей излеченных от онкологических заболеваний» («Здоровье детей, излеченных от онкологических заболеваний»), «Новые биомедицинские клеточные продукты и методы их применения в лечении социально значимых и наследственных заболеваний человека» («Стволовые клетки-2»).
Участники встречи отметили очевидные успехи в развитии научно-технического сотрудничества между странами в области здравоохранения и предложили активизировать сотрудничество по формированию новых совместных программ.
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