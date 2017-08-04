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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
12:57 07.08.2017

В Калининградской области (Россия) планируется создание первого в регионе совместного белорусско-российского производства сельскохозяйственной продукции. Об этом шла речь на встрече руководителя отделения посольства Беларуси в России в Калининграде Сергея Молунова с руководителем крестьянско-фермерского хозяйства «Калина» Сергеем Чечулиным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, планируется создание питомника плодовых деревьев и ягодников клубники, малины и ежевики.

Белорусская часть проекта будет состоять из поставок посадочного материала, передачи агротехнических технологий выращивания культур, агрономическое присутствие и контроль над качеством производства.

Крестьянско-фермерское хозяйство «Калина», расположенное в Черняховском районе Калининградской области, является крупнейшим в регионе производителем зерна и плодоовощной продукции.

Хозяйством установлены тесные партнерские связи с белорусскими питомниками. Для первого в калининградском регионе промышленного сада из Беларуси были завезены 18 тысяч саженцев. В нынешнем году здесь соберут второй урожай яблок.
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