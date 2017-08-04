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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛТПП И ФЕДЕРАЦИЯ ИРАКСКИХ ТОРГОВЫХ ПАЛАТ РАССМОТРЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗИТА В БЕЛАРУСЬ ДЕЛЕГАЦИИ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ ИРАКА
11:39 07.08.2017
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович встретился с генеральным секретарем Федерации иракских торговых палат Абдалой Аль-Бандаром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе встречи рассмотрены основные направления развития взаимодействия БелТПП и Федерации иракских торговых палат, возможности организации визита в Беларусь делегации деловых кругов Ирака осенью текущего года и проведения в рамках визита ряда мероприятий с участием представителей предприятий и организаций двух стран.
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