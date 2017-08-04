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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БГУИР ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО И СЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ С КИТАЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ
10:54 07.08.2017

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники 1 августа состоялась встреча с делегацией ООО «ЭМИ Интернешнл», офис которого находится в Пекине (Китай).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, стороны обсудили возможности направления граждан из Китая на обучение в БГУИР, возможности получения образования на английском языке, перспективы организации дистанционного и сетевого обучения. Представители ООО «ЭМИ Интернешнл» заинтересовались перспективой обучения русскому языку в китайской старшей школе для того, чтобы выпускники могли поступать на первый курс университета без прохождения подготовительного отделения.

Ректор БГУИР Михаил Батура высказал пожелание, чтобы сотрудничество с компанией ООО «ЭМИ Интернешнл» было построено на основе успешного опыта работы с вьетнамской государственной компанией HITACO. Договор о сотрудничестве с ними был подписан 27 мая 2003 года, и за это время университет подготовил для вьетнамской стороны 55 специалистов, 4 магистра и 9 кандидатов технических наук.

Стороны запланировали принять на обучение в БГУИР 900 китайских студентов в течение 3-ех лет после согласования сотрудничества.

В ходе встречи также были затронуты вопросы создания электронной платформы «Союз» для размещения информации об университете, программах и специальностях, онлайн-подаче документов для упрощения процедуры зачисления в университет.

«Наш университет был первым белорусским вузом, который заключил договор на научное сотрудничество с китайскими партнерами – это было в 1994 году. За эти 23 года мы выполнили 40 крупных и важных контрактов», - сказал М. Батура.

Ректор отметил, что в настоящее время ведутся постоянные интенсивные переговоры по сотрудничеству с китайскими партнерами. В этом году уже состоялась несколько ключевых встреч и подписаны важные соглашения между сторонами. Так, в июле в университете состоялся прием делегации университета Ханчжоу Дяньцзы. Неделя плодотворной работы была в июле в университете и с делегацией Всекитайской импортно-экспортной корпорации точного машиностроения CASIC, итогом которого стало подписание протокола о намерениях и составление плана дальнейшего партнерства.

В июне БГУИР нанесла визит делегация Хэнаньского университета, а также стал площадкой для Форума ректоров университетов Беларуси и Китая. В мае университет принял военную делегацию Китая во главе с начальником Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета Китая, генерал-полковником Чжан Юся, а также направил студентов на стажировку в Поднебесную по программе «Семена будущего».

В университете уже успешно работают совместные учебные научно-производственные лаборатории с компанией ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» и корпорацией ZTE, которые системно обучают молодых специалистов работе с самым современным оборудованием.
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