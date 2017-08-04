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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВИТЕБСКАЯ И ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ ПОЛНОМАСШТАБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:13 07.08.2017

В ближайшей перспективе Витебская и Волгоградская (Россия) области планируют подписать полномасштабное соглашение о сотрудничестве, сообщают «Витебские вести».

На подготовительном этапе важно наработать систему совместных мероприятий, в том числе в экономической сфере с привлечением делового сообщества регионов, реализация которых позволит повысить потенциал взаимодействия на межрегиональном уровне.

Об этом шла речь на бизнес-встрече с делегацией Волгоргадской области, которая состоялась в облисполкоме 3 августа. Как отметил заместитель председателя комитета экономики облисполкома Константин Черный, выстраивая взаимоотношения с регионами России, которые неизменно выступают основными партнерами во всех сферах жизнедеятельности, Витебщина взяла курс на диверсификацию регионального сотрудничества. Сегодня область расширяет географию контактов, не ограничиваясь соседними Псковской и Смоленской областями. На недавнем Форуме регионов Беларуси и России в активе у Витебской области два соглашения о сотрудничестве – со Ставропольским краем и Саратовской областью.

Кроме того, в текущем году областная делегация во главе с председателем облисполкома Николаем Шерстнёвым посетила Волгоградскую, Астраханскую и Тверскую области. Так что визит волгоградских бизнесменов, организованный при поддержке Витебского областного союза нанимателей и Витебского центра маркетинга, свидетельствует, что выгодность и перспективность сотрудничества видит и деловое сообщество.

«Сейчас речь идет о том, чтобы отходить от сиюминутных торговых контактов и переходить на производственную кооперацию, для чего прорабатываются различные схемы взаимодействия. Это непростой путь, но и здесь у нашего партнерства больше плюсов – это единые стандарты, технические регламенты, технологические схемы, конкурентные цены и многие другие аспекты. Наши организации поддержки бизнеса выстраивают свою работу с партнерами так, чтобы стимулировать и содействовать созданию совместных производств. А подобные встречи дают возможность обсудить не только перспективы, но и проблемы для их последующего решения», – отметил К. Черный.

По словам директора Центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктории Афанасовой, в состав бизнес-миссии вошли 4 компании, которые занимаются разработкой и производством нефтеналивного оборудования, инновационных теплоизоляционных материалов, бытовой электротехники, оборудования для комплектаций электрических подстанций и распределительных устройств.

«Мы рассчитываем, что в ходе визита появятся варианты сотрудничества, в том числе инвестиционного. Нашей задачей является поиск точек взаимодействия и потенциальных партнеров», – подчеркнула она.

Российские гости побывали на встрече с представителями комитета экономики облисполкома и районов Витебской области. В программе также посещение предприятий-резидентов СЭЗ «Витебск», ОАО «Нафтан» и СООО «ЛЛК-НАФТАН».
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