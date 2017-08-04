Делегация монгольской компании КОО «Предприятие Эрдэнэт» во главе с генеральным директором Хоохорыном Бадамсурэном посетила ОАО «БЕЛАЗ» в рамках делового визита.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», генеральный директор БЕЛАЗ Петр Пархомчик и генеральный директор КОО «Предприятие Эрдэнэт» Хоохорын Бадамсурэн провели деловые переговоры по вопросам поставки белорусской карьерной техники для хозяйств «Предприятия Эрдэнэт»

Результатом переговоров стало подписание соглашения о сотрудничестве. Стороны также достигли определенных договоренностей по поставке в адрес монгольской компании до конца этого года карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 тонн.

КОО «Предприятие Эрдэнэт», одно из крупнейших горнорудных компаний Азии по добыче и обогащению меди и молибдена, является давним партнером белорусского производителя карьерных самосвалов. Парк техники монгольской компании состоит в основном из карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 30, 45, 55 и 130 тонн, а также специальной техники для горных работ.