ГПО «Белэнерго» и ООО «Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при Китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации» подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, целью соглашения является содействие развитию долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон в области электроэнергетики на территории Китая, Беларуси и в третьих странах.

Стороны будут поддерживать деловой обмен информацией об электроэнергетическом секторе, включая доступные инвестиционные проекты и возможности, программы развития, передовой опыт, нормативные положения и прочую информацию, представляющую взаимный интерес.