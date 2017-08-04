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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«БЕЛЭНЕРГО» ПОДПИСАЛО РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КИТАЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ NCPE
15:28 04.08.2017
ГПО «Белэнерго» и ООО «Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при Китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации» подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, целью соглашения является содействие развитию долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон в области электроэнергетики на территории Китая, Беларуси и в третьих странах.
Стороны будут поддерживать деловой обмен информацией об электроэнергетическом секторе, включая доступные инвестиционные проекты и возможности, программы развития, передовой опыт, нормативные положения и прочую информацию, представляющую взаимный интерес.
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