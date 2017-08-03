С рабочим визитом в Беларусь прибыла делегация Минздрава Сирии во главе с министром здравоохранения страны Низаром Вахбе Языджи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения Беларуси, в первый день в Совмине состоялась встреча с заместителем премьер-министра Беларуси Василием Жарко.

Гости обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики с министром здравоохранения Беларуси Валерием Малашко. Стороны наметили перспективы взаимодействия и в других направлениях.

В программе визита посещение ряда фармацевтических предприятий — РУП «Белмедпрепараты», СП ООО «Фармлэнд», ОАО «Борисовский завод медпрепаратов», СООО «Нативита», где гостям продемонстрировали достижения белорусской фармакологии. В Сирии государственную регистрацию имеют уже 12 белорусских фармпредприятий.

Также представители сирийской делегации проявили интерес к сотрудничеству в области трансплантологии.