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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СИРИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БЕЛАРУСЬЮ В ОБЛАСТИ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
12:18 04.08.2017
С рабочим визитом в Беларусь прибыла делегация Минздрава Сирии во главе с министром здравоохранения страны Низаром Вахбе Языджи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения Беларуси, в первый день в Совмине состоялась встреча с заместителем премьер-министра Беларуси Василием Жарко.
Гости обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики с министром здравоохранения Беларуси Валерием Малашко. Стороны наметили перспективы взаимодействия и в других направлениях.
В программе визита посещение ряда фармацевтических предприятий — РУП «Белмедпрепараты», СП ООО «Фармлэнд», ОАО «Борисовский завод медпрепаратов», СООО «Нативита», где гостям продемонстрировали достижения белорусской фармакологии. В Сирии государственную регистрацию имеют уже 12 белорусских фармпредприятий.
Также представители сирийской делегации проявили интерес к сотрудничеству в области трансплантологии.
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