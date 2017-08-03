Глава представительства БУТБ в России в составе официальной делегации Беларуси принял участие в заседании рабочей группы по сотрудничеству республики и Липецкой области России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в ходе мероприятия обсуждены перспективы наращивания взаимного товарооборота Беларуси и Липецкой области, в т.ч. путем более активного применения электронных торговых площадок БУТБ. Стабильным спросом на биржевом товарном рынке Беларуси пользуются черные металлы и изделия из них, в то время как российская сторона закупает белорусскую сельхозтехнику, бытовые приборы и молочную продукцию.

Помимо увеличения объема и количества сделок с данными группами товаров, рассматривается возможность расширения перечня торгуемых позиций. При этом основной акцент планируется сделать на экспорте белорусских товаров в Липецкую область, поскольку на сегодня объем российского импорта более чем в два раза превосходит объем экспортных поставок из Беларуси. В числе перспективных товарных позиций – пилопродукция, автотранспорт, строительные материалы, продукты питания.

В рамках двухдневного визита в Липецкую область также состоялись встречи с администрацией области и городов Липецк и Елец и B2B-переговоры с представителями делового сообщества региона.