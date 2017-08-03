За пять месяцев 2017 года товарооборот резидентов СЭЗ «Витебск» с Турцией составил более 3,5 млн долларов США.

Как сообщает сайт СЭЗ, единственным экспортером является РУПТП «Оршанский льнокомбинат». По отношению к аналогичному периоду прошлого года темп роста экспорта составил 162%.

1 августа посол Турции в Беларуси Кебзан Нилвана Дарама посетила Витебск. Это был первый визит госпожи Нилваны Дарамы в Витебск, целью которого было ознакомление с Витебским регионом, установление контактов с руководством области, а также посещение свободной экономической зоны «Витебск». В составе делегации кроме дипломатов приняли участие и турецкие бизнесмены.

На встрече с заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета Олегом Мацкевичем собеседники подробно рассмотрели состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, наметили пути дальнейшего двустороннего взаимодействия.

В рамках визита турецкая делегация во главе с послом посетила администрацию свободной экономической зоны «Витебск». Почетные гости имели возможность подробно ознакомиться с инвестиционным потенциалом Витебского региона, который вызвал определенный интерес у представителей турецкого бизнеса, а также предприятиями-резидентами СЭЗ «Витебск». В деловых переговорах с турецкой делегацией в администрации приняла участие директор Витебского областного центра маркетинга Ирина Макаренко.

По итогам визита достигнут ряд определенных договоренностей, одной из которых является организация визита делегации Витебской области в Турцию в сентябре-октябре текущего года с целью налаживания взаимовыгодного сотрудничества, а также возможного обмена опытом.