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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «ВИТЕБСК» И ТУРЦИИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 62%
16:28 03.08.2017
За пять месяцев 2017 года товарооборот резидентов СЭЗ «Витебск» с Турцией составил более 3,5 млн долларов США.
Как сообщает сайт СЭЗ, единственным экспортером является РУПТП «Оршанский льнокомбинат». По отношению к аналогичному периоду прошлого года темп роста экспорта составил 162%.
1 августа посол Турции в Беларуси Кебзан Нилвана Дарама посетила Витебск. Это был первый визит госпожи Нилваны Дарамы в Витебск, целью которого было ознакомление с Витебским регионом, установление контактов с руководством области, а также посещение свободной экономической зоны «Витебск». В составе делегации кроме дипломатов приняли участие и турецкие бизнесмены.
На встрече с заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета Олегом Мацкевичем собеседники подробно рассмотрели состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, наметили пути дальнейшего двустороннего взаимодействия.
В рамках визита турецкая делегация во главе с послом посетила администрацию свободной экономической зоны «Витебск». Почетные гости имели возможность подробно ознакомиться с инвестиционным потенциалом Витебского региона, который вызвал определенный интерес у представителей турецкого бизнеса, а также предприятиями-резидентами СЭЗ «Витебск». В деловых переговорах с турецкой делегацией в администрации приняла участие директор Витебского областного центра маркетинга Ирина Макаренко.
По итогам визита достигнут ряд определенных договоренностей, одной из которых является организация визита делегации Витебской области в Турцию в сентябре-октябре текущего года с целью налаживания взаимовыгодного сотрудничества, а также возможного обмена опытом.
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