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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И СЛОВАКИЯ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
14:41 03.08.2017
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков 2 августа встретился с председателем Комитета по атомному надзору Словакии Мартой Жиаковой, которая находится в Беларуси с рабочим визитом.
Как сообщил ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили статус двустороннего взаимодействия в области ядерной и радиационной безопасности, перспективы его дальнейшего расширения, в том числе в рамках подписанного в апреле 2017 года меморандума о взаимопонимании между Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Комитетом по атомному надзору Словакии. Рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения режима ядерной безопасности в европейском регионе.
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