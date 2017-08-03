Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков 2 августа встретился с председателем Комитета по атомному надзору Словакии Мартой Жиаковой, которая находится в Беларуси с рабочим визитом.

Как сообщил ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили статус двустороннего взаимодействия в области ядерной и радиационной безопасности, перспективы его дальнейшего расширения, в том числе в рамках подписанного в апреле 2017 года меморандума о взаимопонимании между Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Комитетом по атомному надзору Словакии. Рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения режима ядерной безопасности в европейском регионе.