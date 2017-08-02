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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ «СИНОМАЧ» ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА БАЗЕ СВЕТЛОГОРСКОГО ЦКК
11:13 03.08.2017
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 2 августа встретился с председателем правления Китайской национальной машиностроительной корпорации «Синомач» Жэнь Хунбинем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Беларуси с этой компанией. В частности, ход реализации проекта по строительству завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК».
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