МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ «СИНОМАЧ» ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА БАЗЕ СВЕТЛОГОРСКОГО ЦКК

11:13 03.08.2017 Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 2 августа встретился с председателем правления Китайской национальной машиностроительной корпорации «Синомач» Жэнь Хунбинем. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Беларуси с этой компанией. В частности, ход реализации проекта по строительству завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК».