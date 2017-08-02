Руководители Института подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси и Института подготовки высших кадров Китайской академии общественных наук подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, в рамках встречи заместитель председателя президиума НАН Беларуси Александр Сукало рассказал китайским партнерам о научном потенциале академических организаций.

Ректор ИПНК Игорь Ганчеренок отметил, что стороны провели ряд встреч и переговоров, в рамках которых обсудили возможные пути разработки программ подготовки научных специалистов для Беларуси и Китая.

Президент ИПВК Хуан Сяоюн выразил надежду на продолжение сотрудничества и пригласил белорусских специалистов поучаствовать в работе школы для молодых ученых в Китае. Также руководство ИПВК высказало заинтересованность в расширении сотрудничества области энергетики, в частности, с Институтом энергетики НАН Беларуси. Данное направление сотрудничества может подразумевать лекции для специалистов двух стран, совместные проекты в рамках фондов фундаментальных исследований и др.