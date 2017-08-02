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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВЫРОС НА 53,1%
15:47 02.08.2017

Взаимный товарооборот Беларуси и Липецкой области России за январь-май 2017 года вырос на 53,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 115 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, экспорт составил 36 млн долларов, импорт – 79 млн долларов.

Основу экспорта в текущем году составили поставки холодильников, морозильников и холодильного оборудования, стиральных машин, бытовых электронагревательных приборов, электроплит, полиацеталей и полиэфиров, грузовых автомобилей. По продовольственной группе товаров – молоко и сливки несгущенные, фруктовые и овощные соки, воды, включая минеральные и газированные.

Из Липецкой области Беларусь импортирует прокат плоский из нелегированной и легированной стали, оборудование для сельского хозяйства, садоводства и лесоводства, холодильники, морозильники и холодильное оборудование, бумагу и картон гофрированный и др.

Белорусская делегация во главе с министром антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимиром Колтовичем находится с официальным визитом в Липецке. На заседании Рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Липецкой области России, состоявшемся 1 августа 2017 г., стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений.
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