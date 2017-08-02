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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОЛГОГРАДСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ БУТБ
14:48 02.08.2017

Центральный офис ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 1 августа посетила делегация деловых кругов Волгоградской области России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, целью визита, организованного при содействии Белорусской торгово-промышленной палаты и Центра поддержки экспорта Волгоградской области, стало изучение возможности реализации продукции российских предприятий на биржевых торгах.

В ходе переговоров до представителей российского бизнеса доведена информация об основных направлениях деятельности БУТБ, преимуществах применения биржевого механизма в торговле с Беларусью, а также особенностях и порядке участия в биржевых торгах компаний-нерезидентов.

Наибольший интерес у членов делегации вызвала электронная торговая площадка промышленных и потребительских товаров, позволяющая продавать и покупать широкую номенклатуру готовой продукции без ограничений по объему, срокам и базису поставки. При этом существенным плюсом, по мнению волгоградских бизнесменов, является наличие отработанной схемы взаимодействия с российскими компаниями и развитая логистическая инфраструктура. Кроме того, благодаря широкой сети деловых контактов по всему миру сделки могут заключаться не только между российскими и белорусскими предприятиями, но и субъектами хозяйствования третьих стран.
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