В Совете министров 1 августа состоялась встреча заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко с делегацией Министерства здравоохранения Сирии во главе с министром здравоохранения этой страны Низаром Вахбе Языджи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, по итогам проведенных переговоров определены перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру медицинских вопросов – от взаимных поставок лекарств, до оказания высокотехнологичной помощи гражданам Сирии, обучения студентов, подготовки и переподготовки врачебных кадров, а также других направлений международного сотрудничества.

В рамках подписанного в 2016 году соглашения между Министерством здравоохранения Беларуси и Министерством здравоохранения Сирии, с учетом принятого правительством Сирии решения об упрощении процедуры регистрации белорусских лекарственных средств, объем поставок белорусских лекарств на сирийский рынок вырос в несколько раз.