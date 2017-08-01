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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ИЩЕТ ДИЛЕРОВ В КАЗАХСТАНЕ И ТУРКМЕНИСТАНЕ
17:06 01.08.2017
ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» ищет партнеров на территории Казахстана и Туркменистана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, требуются партнеры, которые заинтересованы в том, чтобы стать дилером ОАО «МАЗ», реализовывать пассажирскую автотехнику МАЗ и представлять интересы Минского автомобильного завода на территории Казахстана и Туркменистана.
МАЗ объявляет открытый конкурс на присвоении статуса официального представителя по реализации пассажирской техники на территории Казахстана и Туркменистана.
Дата начала проведения конкурса – 1 сентября, документы принимаются до 20 августа.
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