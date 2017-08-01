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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛАЖИВАЮТ КОНТАКТЫ С БЕЛОРУССКИМИ ПАРТНЁРАМИ
16:11 01.08.2017
Делегация малых и средних предприятий Волгоградской области России, заинтересованных в налаживании прямых контактов с зарубежными партнерами с целью экспорта своей продукции и услуг, с 31 июля по 4 августа находится с бизнес-миссией в Беларуси
Как сообщает сайт Комитета экономической политики и развития Волгоградской области, в рамках программы запланировано посещение Минской и Витебской областей, В2В переговоры и презентация Волгоградских компаний, предусмотрены встречи с Торговым представительством России в Беларуси, с официальными и деловыми кругами Минской и Витебской областей с 31 июля по 4 августа. Участниками делегации являются компании ООО Торговый дом «Волтера», ООО «Камышинский опытный завод», ООО НПО «Броня» и ООО «Электромашсервис». У каждой компании свой профиль деятельности (электро- и нефтеоборудование, производство теплоизоляции и бытовой техники), и для каждой предусмотрены профильные встречи.
«В настоящее время Волгоградская область поддерживает экономические связи со 121 страной мира и занимает третье место в ЮФО по объемам внешней торговли. В 2016 году внешнеторговый оборот региона составил более 1,9 млрд долларов США. Отметим, на 2017 год запланированы бизнес-миссии в Китай, Иран, Германию и Казахстан», – отметили в Комитете.
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