Делегация малых и средних предприятий Волгоградской области России, заинтересованных в налаживании прямых контактов с зарубежными партнерами с целью экспорта своей продукции и услуг, с 31 июля по 4 августа находится с бизнес-миссией в Беларуси

Как сообщает сайт Комитета экономической политики и развития Волгоградской области, в рамках программы запланировано посещение Минской и Витебской областей, В2В переговоры и презентация Волгоградских компаний, предусмотрены встречи с Торговым представительством России в Беларуси, с официальными и деловыми кругами Минской и Витебской областей с 31 июля по 4 августа. Участниками делегации являются компании ООО Торговый дом «Волтера», ООО «Камышинский опытный завод», ООО НПО «Броня» и ООО «Электромашсервис». У каждой компании свой профиль деятельности (электро- и нефтеоборудование, производство теплоизоляции и бытовой техники), и для каждой предусмотрены профильные встречи.

«В настоящее время Волгоградская область поддерживает экономические связи со 121 страной мира и занимает третье место в ЮФО по объемам внешней торговли. В 2016 году внешнеторговый оборот региона составил более 1,9 млрд долларов США. Отметим, на 2017 год запланированы бизнес-миссии в Китай, Иран, Германию и Казахстан», – отметили в Комитете.