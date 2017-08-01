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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛТПП И ТПП АФГАНИСТАНА ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:26 01.08.2017

Первый Международный бизнес-форум «Беларусь-Таджикистан-Афганистан» состоялся 28 июля в Душанбе (Таджикистан) в рамках Международной универсальной выставки-ярмарки «Таджикистан-2017».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, цель форума – расширение торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Таджикистана, а также налаживание деловых контактов с Афганистаном.

Делегацию белорусских деловых кругов на форуме возглавил заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Небешко. В состав белорусской торговой миссии вошли представители ведущих машиностроительных холдингов Беларуси «БЕЛАЗ», «МАЗ», «АМКОДОР», «ГОМСЕЛЬМАШ», «БЕЛОМО», а также УП «Минскинтеркапс», ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», ООО «Пожснаб».

В государственном комплексе «Кохи Борбад» на стенде Беларуси была представлена сельскохозяйственная техника и оборудование, специальная техника на базе шасси МАЗ, продукция машино- и приборостроения, пищевой и фармацевтической промышленности и др.

Афганскую делегацию из более чем 60 компаний на мероприятии возглавил первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Афганистана Алокозай Хан Джан.

С таджикской стороны в мероприятиях выставки и форума приняли участие члены Торгово-промышленной палаты Таджикистана, Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса Таджикистана, представители министерств и других государственных и частных организаций. По итогам Форума подписано более 20 документов, в том числе контракты и договоры о намерениях.

29 июля в посольстве Беларуси в Таджикистане состоялась рабочая встреча заместителя председателя БелТПП С. Небешко с руководством ТПП Афганистана.

По итогам переговоров достигнута договоренность о подписании в августе 2017 года в Минске соглашения о сотрудничестве между БелТПП и ТПП Афганистана.
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