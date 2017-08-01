Глава Ингушетии (Россия) Юнус-Бек Евкуров и генеральный директор ООО «ТД МТЗ – Сибирь» Дмитрий Белайц подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает сайт Ингушетии, документ предусматривает расширение деловых связей и взаимодействие в области экономического сотрудничества.

Согласно договору ООО «МТЗ-Сибирь» официальный представитель Минского тракторного завода на территории Ингушетии будет осуществлять прямые поставки тракторов «Беларус», запчастей, а также полного спектра навесного оборудования.

Д. Белайц отметил, что филиал Минского тракторного завода предлагает максимально низкие цены на технику и запасные части, произведенные холдингом ОАО «МТЗ» в Беларуси. Продажа тракторов и запасных частей, а также техническое обслуживание осуществляется непосредственно ООО «МТЗ-Сибирь».

«Мы планируем открыть на территории Ингушетии свои склады, которые имеют более сотни различных модификаций товаров и сервисный центр, который будет обслуживать и близлежащие регионы»,- подчеркнул Д. Белайц.

Глава Ингушетии подытожил, что филиал Минского тракторного завода имеет широкий ассортимент предлагаемой продукции, а это позволит осуществить выбор техники, оптимально соответствующий потребности потребителя. Кроме того, создание сервисного центра ООО «ТД МТЗ – Сибирь» предоставит новые рабочие места для жителей республики.