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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ОБСУДЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК БЕЛОРУССКИХ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ И КРС МОЛОЧНЫХ ПОРОД
12:47 01.08.2017

Белорусская делегация во главе с министром антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимиром Колтовичем с 31 июля по 2 августа находится с рабочим визитом в Липецкой области (Россия).

Как сообщает ГТРК «Липецк», запланированы встречи с руководством области и городов Липецк и Елец, а также с бизнес-сообществом региона.

С начала 2017 года белорусские предприятия в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнили работы по устройству высококачественного асфальтобетонного покрытия с гранитной составляющей на улицах Советская, Терешковой, Студеновская, Ковалева, Металлургов и Краснозаводская в Липецке. По лизинговым схемам в область были поставлены 15 комбайнов «Полесье» белорусского производства. В перспективе – строительство постоянно действующей МТС с 20 белорусскими комбайнами, так как Липецкая область ежегодно привлекает во время уборки зерновых до 300 комбайнов из других регионов России. Белорусское предприятие «Полимерконструкция» провело результативный энергоаудит объектов водоочистки Липецкой области.

В свою очередь, елецкие заводы ОАО «Гидропривод», ПАО «Елецгидроагрегат», ООО «Елецкая внешнеторговая компания», АО «Энергия» осуществляют регулярные поставки своей машиностроительной продукции на 33 белорусских предприятия.

На встрече также будут обсуждаться перспективы поставки в область белорусских калийных удобрений и племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород для обновления липецкого молочного стада. Для рядовых потребителей будет интересна информация о расширении количества магазинов белорусских сетей «Сытый Бацька», «Белвест», «Милавица», по увеличению поставок белорусской сыромолочной продукции.
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