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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ТАТАРСТАН РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕДИЦИНСКИХ РОБОТОВ-СИМУЛЯТОРОВ
11:59 01.08.2017
Делегация Министерства здравоохранения Татарстана (Россия) во главе с Аделем Вафиным 24-25 июля при содействии отделения посольства Беларуси в России в Казани посетила Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в ходе встречи А. Вафина с министром здравоохранения Беларуси Валерием Малашко, с участием руководства ГУО «БелМАПО» и ООО «Эйдос-Медицина» (Казань), подписано соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения по проекту «Создание в Республике Беларусь российско-белорусского производства медицинских роботов-симуляторов».
Согласно планам, первая партия симуляторов выйдет в 2018 году. По мнению сторон, продукция будет востребована не только на рынках России и Беларуси, но и в третьих странах.
Производство симуляторов позволит повысить практикоориентированность при подготовке врачей и медицинских работников. Также оборудование будет полезно и для контроля навыков и компетенций уже практикующих врачей и медсестер.
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