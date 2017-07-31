Делегация Министерства здравоохранения Татарстана (Россия) во главе с Аделем Вафиным 24-25 июля при содействии отделения посольства Беларуси в России в Казани посетила Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в ходе встречи А. Вафина с министром здравоохранения Беларуси Валерием Малашко, с участием руководства ГУО «БелМАПО» и ООО «Эйдос-Медицина» (Казань), подписано соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения по проекту «Создание в Республике Беларусь российско-белорусского производства медицинских роботов-симуляторов».

Согласно планам, первая партия симуляторов выйдет в 2018 году. По мнению сторон, продукция будет востребована не только на рынках России и Беларуси, но и в третьих странах.

Производство симуляторов позволит повысить практикоориентированность при подготовке врачей и медицинских работников. Также оборудование будет полезно и для контроля навыков и компетенций уже практикующих врачей и медсестер.