Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков провел встречу с министром лесного хозяйства и водных ресурсов Турции, сопредседателем белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии Вейселем Эроглу, а также представителями этого министерства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, В. Эроглу выказал заинтересованность в разработках академических фармакологов в области лекарственных средств и БАДов и выращиванием природного сырья для их производства, также был интересен опыт работы в сфере энергетики, технологии развития лесного хозяйства и защиты лесных угодий, водо- и воздухоочистке.

В. Гусаков предложил в ближайшее время сформулировать направления дальнейшего сотрудничества сторон.