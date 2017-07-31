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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАЗРАБОТКАХ ФАРМАКОЛОГОВ НАН БЕЛАРУСИ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И БАДОВ
10:12 01.08.2017
Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков провел встречу с министром лесного хозяйства и водных ресурсов Турции, сопредседателем белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии Вейселем Эроглу, а также представителями этого министерства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, В. Эроглу выказал заинтересованность в разработках академических фармакологов в области лекарственных средств и БАДов и выращиванием природного сырья для их производства, также был интересен опыт работы в сфере энергетики, технологии развития лесного хозяйства и защиты лесных угодий, водо- и воздухоочистке.
В. Гусаков предложил в ближайшее время сформулировать направления дальнейшего сотрудничества сторон.
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