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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНСКИЙ ПАРНИКОВО-ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ И ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ COF SPA СОЗДАДУТ СП
17:22 31.07.2017

Итальянская компания COF SpA подписала соглашение о намерениях с УП «Минский парниково-тепличный комбинат» о создании совместного производства салатов на базе белорусского предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, соглашение подписано при содействии НАИП, а также Торгово-промышленной палаты Италия-Беларусь.

«Я считаю такое сотрудничество крайне важным для «COF SpA», поскольку оно открывает для нашей компании новые рынки. Кроме того, у нас достаточно опыта и знаний, которыми мы можем поделиться с одним из крупнейших белорусских предприятий по производству зелени», - отметил глава компании COF SpA Франческо Барбьери.

В свою очередь заместитель директора Минского парниково-тепличного комбината Андрей Гуминский выразил уверенность в том, что сотрудничество с итальянскими партнерами откроет новые возможности и перспективы для белорусской стороны.

Компания COF SpA – один из лидеров итальянского региона в секторе выращивания плодоовощной продукции и производства готовых к употреблению салатов. Товарооборот компании COF SpA составляет порядка 16 млн евро в год.
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