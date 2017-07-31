Представитель ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 28 июля принял участие в 14-м заседании Белорусско-турецкого делового совета, организованном Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) при Министерстве экономики Турции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, представитель БУТБ провел переговоры с руководством и топ-менеджерами ряда турецких компаний, заинтересованных в сотрудничестве с биржей. В качестве наиболее эффективной схемы взаимодействия рассматривалось участие в торгах через аккредитованного брокера БУТБ в Турции – компании Sarpedon Global Trading.

Обсудить перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества собрались около ста белорусских и турецких бизнесменов, работающих в сфере промышленного производства, транспорта и логистики, строительства, энергетики и консалтинга.

В ходе пленарного заседания состоялось выступление председателя правления турецкой компании Sarpedon Global Trading (входит в группу компаний Soycan Group) Йилмаза Сойджана, который рассказал о планах работы на рынках Беларуси и Турции в качестве брокера БУТБ. По его словам, основные усилия планируется сосредоточить на двух направлениях: логистика и брокерские услуги. Йилмаз Сойджан также проинформировал представителей турецких деловых кругов о преимуществах использования биржевого механизма в трансграничной торговле и в том числе о возможностях для расширения торгового сотрудничества не только с белорусскими компаниями, но и субъектами хозяйствования соседних стран – Латвии, Литвы, Польши, России и Украины.