ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ РЯДА ТУРЕЦКИХ КОМПАНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БУТБ
16:00 31.07.2017

Представитель ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 28 июля принял участие в 14-м заседании Белорусско-турецкого делового совета, организованном Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) при Министерстве экономики Турции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, представитель БУТБ провел переговоры с руководством и топ-менеджерами ряда турецких компаний, заинтересованных в сотрудничестве с биржей. В качестве наиболее эффективной схемы взаимодействия рассматривалось участие в торгах через аккредитованного брокера БУТБ в Турции – компании Sarpedon Global Trading.

Обсудить перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества собрались около ста белорусских и турецких бизнесменов, работающих в сфере промышленного производства, транспорта и логистики, строительства, энергетики и консалтинга.

В ходе пленарного заседания состоялось выступление председателя правления турецкой компании Sarpedon Global Trading (входит в группу компаний Soycan Group) Йилмаза Сойджана, который рассказал о планах работы на рынках Беларуси и Турции в качестве брокера БУТБ. По его словам, основные усилия планируется сосредоточить на двух направлениях: логистика и брокерские услуги. Йилмаз Сойджан также проинформировал представителей турецких деловых кругов о преимуществах использования биржевого механизма в трансграничной торговле и в том числе о возможностях для расширения торгового сотрудничества не только с белорусскими компаниями, но и субъектами хозяйствования соседних стран – Латвии, Литвы, Польши, России и Украины.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2017
валюта курс
EUR 2.2816
USD 1.9442
RUB 3.2371
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2816 +0.0116
USD 1.9442 +0.0046
RUB 3.2371 -0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2760 2.2840
USD 1.9420 1.9450
RUB 3.2350 3.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 31.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1770
EUR/RUB 70.1000 70.6000
USD/RUB 59.8000 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте