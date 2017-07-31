Перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества рассмотрены на 14-м заседании Белорусско-турецкого делового совета, организованном Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) при Министерстве экономики Турции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе состоявшегося в Минске 28 июля заседания рассмотрены также вопросы продвижения белорусских товаров на турецкий рынок, опыт работы турецких компаний в Беларуси, возможности экспортного потенциала двух стран, опыт Турции в области поддержки средних и малых предприятий, проведены переговоры между представителями около ста турецких и белорусских предприятий.

В заседании приняли участие министр иностранных дел Беларуси, председатель белорусской части Белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии Владимир Макей, министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции, председатель турецкой части Белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии Вейсель Эроглу, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама.