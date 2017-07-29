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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОВМЕСТНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТОРГОВОМУ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ БЕЛАРУСЬ И АФГАНИСТАН
14:08 31.07.2017
Постановлением Совмина №569 от 28.07.2017 одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Афганистана о создании совместного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству в качестве основы для проведения переговоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, постановлением разрешено в ходе переговоров вносить при необходимости в проект соглашения изменения и (или) дополнения, не имеющие принципиального характера.
Также документом предусмотрено подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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