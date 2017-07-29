Постановлением Совмина №569 от 28.07.2017 одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Афганистана о создании совместного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству в качестве основы для проведения переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, постановлением разрешено в ходе переговоров вносить при необходимости в проект соглашения изменения и (или) дополнения, не имеющие принципиального характера.

Также документом предусмотрено подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.