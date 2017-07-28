ОАО «БЕЛАЗ» подписало контракт на поставку карьерных самосвалов с крупными горнодобывающими предприятиями Украины – ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» и ЧАО «Новотроицкое карьерное управление».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках завершившегося в Украине бизнес-форума, организованного Белорусской торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Украины, прошли продуктивные переговоры представителей белорусских и украинских предприятий, заинтересованных в развитии сотрудничества в сферах машиностроения и промышленного производства.

По итогам переговоров генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Петр Пархомчик подписал контракты на поставку пяти карьерных самосвалов БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн в ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог», а также двух карьерных самосвалов БелАЗ-75473 грузоподъемностью 45 тонн в ЧАО «Новотроицкое карьерное управление».

«В Украине работает более 2 тыс. карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Если взять суммарно самосвалы других производителей, то их всего 170. Доля БЕЛАЗа составляет более 90%. Мы сохраняем свои позиции на украинском рынке. Для поставок нет никаких преград, у нас создана мощная товаропроводящая сеть. С руководителями ведущих украинских добывающих компаний налажен прямой контакт», - отметил П. Пархомчик.