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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПОСТРОИТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НЕСКОЛЬКО МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ
10:11 31.07.2017

Китайская корпорация Drex Food Co.,Ltd. (DRex) приступает к строительству биотехнологических молочно-товарных комплексов в Сенненском и Толочинском районах, пишет газета «Витебские вести».

Проект выделяется как по производственным параметрам, так и по масштабу инвестиций. Только на первом этапе объем финансовых вложений из Поднебесной составит не менее 200 млн долларов, что эквивалентно бюджету на 2017 год тринадцати районов Витебщины.

Официальный старт инвестиционному проекту дан 27 июля в Витебске подписанием соответствующего договора между облисполкомом и китайским акционерным обществом.

«Впервые на Витебщине китайская компания будет реализовывать проект за счет прямых инвестиций, готова вкладывать именно собственные средства, а не привлекать заемные ресурсы. Этому предшествовала длительная кропотливая работа, а на выходе подписан договор, предусматривающий создание молочно-товарных комплексов, равных которым по численности КРС нет в Беларуси», – подчеркнул заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич.

Подходящие площадки для подобного рода проектов давно подготовлены в Сенненском и Толочинском районах, будет сформирован единый участок площадью 45 тыс. га. Если этот опыт окажется удачным (мы с партнерами делаем все необходимое для этого), то не исключается возможность тиражирования проекта в другие регионы Витебщины.

Договор допускает при необходимости увеличение участка под проект за счет территорий Чашникского и других районов, при этом земля передается в пользование на 99 лет.

Как сообщил председатель правления корпорации DRex Шивэй Дай, проект ориентирован на экспорт, доля которого в идеале составит 100%, а рынками сбыта будут Китай и государства Европейского союза. Для этого предполагается пройти сертификационный аудит для подтверждения соответствия витебского актива компании требованиям, предъявляемым к продукции в этих странах. При этом проект подразумевает внедрение и использование передовых технологий из Израиля и Нидерландов. Совместно с местными властями компания готова организовать подготовку белорусских специалистов и управленческого персонала, которые вольются в интернациональную команду DRex и будут работать на объектах корпорации на Витебщине.

«На первом этапе мы инвестируем около 200 млн долларов, но это только начало. Мы рассчитываем, что сотрудничество с Витебским облисполкомом будет развиваться на основе дружбы и взаимопонимания и удачно впишется в поддерживаемую нами концепцию «Один пояс и один путь», инициированную руководством Китая», – отметил Шивэй Дай.

Судя по документу, стороны намерены расширить границы взаимодействия в части переработки молока, создания производства комбикормов и их использования. Помимо этого, облисполком готов оказать помощь и содействие инвестору по проектам не только в агропромышленном комплексе, но и на основе природных ресурсов Витебщины. Возможно, детально эти аспекты будут оговорены в инвестиционном договоре, который готовится к подписанию.

Вместе с тем сотрудничество облисполкома и китайской корпорации не ограничится производственными инвестициями. По согласованию с местными властями партнеры из Поднебесной готовы обсуждать возможные проекты в социальной сфере, например, в образовании и здравоохранении, а также приложить усилия для развития туризма.

Корпорация Drex Food Group Co.,Ltd, основанная в 2008 году, является крупнейшей молочной компанией провинции Хэнань. Она специализируется на животноводстве, а также занимается чайным производством, научно-исследовательской деятельностью. Сегодня компания расширяет международное сотрудничество в Азии, Европе, Америке и Австралии. Весной 2017 года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подписало протокол о намерениях с корпорацией DRex о прямых инвестициях в сельскохозяйственный сектор Беларуси на сумму 1 млрд долларов, которые будут направлены на развитие молочной отрасли, в том числе на строительство молочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий.
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