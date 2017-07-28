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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОМСЕЛЬМАШ И ТД «МТЗ-БЕЛАРУС-УКРАИНА» ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ МАШИНОКОМПЛЕКТОВ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ «ПАЛЕССЕ GS12A-1»
16:45 28.07.2017

Генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Камко принял участие в белорусско-украинском бизнес-форуме, который прошел в Киеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на форуме представители обеих сторон подписали контракты на сумму более 45 млн долларов. Между ОАО «Гомсельмаш» и ООО «Торговый дом «МТЗ-Беларус-Украина» заключён договор на поставку в адрес торгового дома 67 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов КЗС-1218А-1 «ПАЛЕССЕ GS12A-1».

«Рынок Украины для нас важен. В прошлом году мы увеличили на нем продажи более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Такие темпы хотелось бы сохранить и в этом году. Сегодня мы неплохо продаем в Украину зерноуборочные комбайны, хотелось бы развить продажи кормоуборочной техники. Также хочется, чтобы были условия для совместных сборочных производств. Пока удается держаться за счет конкурентных преимуществ нашей техники – цена, качество, сервис», – отметил А. Камко.
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