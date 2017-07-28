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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ БЕЛАРУСИ К ВТО ПРОЙДЕТ ОСЕНЬЮ 2017 ГОДА
14:41 28.07.2017
9-е официальное заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации пройдет осенью 2017 года. Такое решение принято на заседании Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО), которое прошло 26-27 июля в Женеве (Швейцария.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в заседании белорусская делегация во главе с директором Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Романом Соболевым принимала участие в статусе наблюдателя.
В рамках мероприятия состоялись встречи с и.о. директора Департамента по присоединению новых стран Секретариата ВТО Майкой Ошикава и председателем рабочей группы по вступлению Беларуси в ВТО, постоянным представителем Турции в Женеве Кемалом Маденоглу.
Представители ВТО положительно оценили распространение в июле 2017 г. среди членов организации подготовленного белорусской стороной пакета документов, включая проект доклада рабочей группы, что позволит провести 9-е официальное заседание рабочей группы по присоединению Беларуси этой осенью.
Кроме того, проведены двусторонние консультации с рядом членов ВТО с целью дальнейшего продвижения многосторонних и двусторонних переговоров. С представителями правительства Аргентины и Секретариата ВТО обсуждены организационные вопросы, связанные с участием белорусской стороны в 11-й сессии Министерской конференции ВТО, которая состоится в Буэнос-Айресе 10-13 декабря 2017 г.
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