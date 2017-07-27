Декларация о намерениях сотрудничества в сфере водных ресурсов и декларация о намерениях сотрудничества в сфере метеорологии подписаны 27 июля в рамках 9-го заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной комиссии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, декларация о намерениях сотрудничества в сфере водных ресурсов предусматривает развитие взаимодействия в таких областях как влияния изменения климата на водные ресурсы, разработка и функционирование систем мониторинга вод, управление качеством воды, новейшие технологии очистки вод.

Декларация о намерениях сотрудничества в сфере метеорологии предусматривает взаимодействие в таких областях как спутниковая и радиолокационная метеорология, применение численного прогнозирования погоды, установка, техническое обслуживание и эксплуатация метеорологических систем наблюдения, метеорологические прогнозы.

Для Беларуси реализация указанных документов позволит изучить опыт Турции в области управления водными ресурсами и организации метеорологической работы для последующего использования соответствующих передовых технологий и знаний турецкой стороны в нашей стране.