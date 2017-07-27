28 июля в Минске состоится 14-е заседание Белорусско-турецкого совета делового сотрудничества и Делового форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, 26-27 уже прошло 9-е заседание белорусско-турецкой Совместной межправительственной экономической комиссии.

Встречу членов комиссии с белорусской стороны возглавил министр иностранных дел Владимир Макей, с турецкой – министр лесного хозяйства и водных ресурсов Вейсель Эроглу.

На пленарном заседании был рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес, в том числе в сферах торговли и инвестиций, промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта и логистики, науки и технологий, туризма.

Кроме того, в рамках заседания подписан ряд двусторонних документов, в том числе о сотрудничестве в сферах лесного хозяйства, водных ресурсов, метеорологии, туризма, свободных экономических зон.

В ходе прошедших 27 июля переговоров сопредседателей комиссии В.Макея и В.Эроглу стороны подтвердили значительный потенциал взаимовыгодного сотрудничества. Рассмотрены также перспективы дальнейшего расширения белорусско-турецкого взаимодействия с учетом имеющихся договоренностей глав государств и решений межправкомиссии, возможности реализации совместных проектов.