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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ 28 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ 14-Е ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКОГО СОВЕТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ДЕЛОВОГО ФОРУМА
11:44 28.07.2017
28 июля в Минске состоится 14-е заседание Белорусско-турецкого совета делового сотрудничества и Делового форума.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, 26-27 уже прошло 9-е заседание белорусско-турецкой Совместной межправительственной экономической комиссии.
Встречу членов комиссии с белорусской стороны возглавил министр иностранных дел Владимир Макей, с турецкой – министр лесного хозяйства и водных ресурсов Вейсель Эроглу.
На пленарном заседании был рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес, в том числе в сферах торговли и инвестиций, промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта и логистики, науки и технологий, туризма.
Кроме того, в рамках заседания подписан ряд двусторонних документов, в том числе о сотрудничестве в сферах лесного хозяйства, водных ресурсов, метеорологии, туризма, свободных экономических зон.
В ходе прошедших 27 июля переговоров сопредседателей комиссии В.Макея и В.Эроглу стороны подтвердили значительный потенциал взаимовыгодного сотрудничества. Рассмотрены также перспективы дальнейшего расширения белорусско-турецкого взаимодействия с учетом имеющихся договоренностей глав государств и решений межправкомиссии, возможности реализации совместных проектов.
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