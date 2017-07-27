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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОБЯКОВ ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ ТУРЕЦКИХ ГОСБАНКОВ В ПРИВАТИЗАЦИИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ
10:40 28.07.2017

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков высказал заинтересованность Беларуси в привлечении турецкого банковского капитала в обслуживание двусторонних экономических проектов.

“Готовы рассмотреть возможность участия турецких государственных банков ”Зираат Банкасы“ и ”Халк Банкасы“ в приватизации белорусских банков. Полагаем также, что компаниями Беларуси и Турции могли бы быть востребованы банковские услуги в национальных валютах”, - отметил премьер-министр 27 июля во время встречи с правительственной делегацией Турции во главе с министром лесного хозяйства и водных ресурсов Вейселем Эроглу, прибывшей в Минск для участия в 9-м заседании белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии и 14-м заседании Белорусско-турецкого совета делового сотрудничества.

По его словам, Беларусь также заинтересована в углублении сотрудничества в области науки и технологий в рамках подписанного в ноябре 2016 года межправительственного соглашения.

“Ученые Национальной академии наук Беларуси, которую вы посетите, готовы предложить перспективные научные разработки, которые можно успешно внедрить и коммерциализировать в вашей стране. Мы готовы к обсуждению с вами любых направлений сотрудничества и других инициатив с вашей стороны“, - резюмировал Андрей Кобяков.
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