ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОЗДОРОВЛЕНИЕ 32 ДЕТЕЙ ИЗ ЯПОНИИ В АВГУСТЕ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО В «ЗУБРЕНКЕ»
09:56 28.07.2017

В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в августе этого года будет организовано оздоровление 32 детей из Японии в сопровождении восьми взрослых. Соответствующее распоряжение №125рп «О выделении денежных средств» Александр Лукашенко подписал 27 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в программу пребывания японских детей включены медицинское обследование, санаторно-оздоровительные услуги, экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах страны.

Отдых в Беларуси для детей из пострадавших от стихийных бедствий 2011 года районов Японии организуется ежегодно, начиная с 2012 года.

«Реализация распоряжения будет содействовать развитию сотрудничества между Беларусью и Японией, формированию дружеских отношений между белорусскими и японскими детьми, знакомству гостей из Японии с историей и культурой Беларуси», - говорится в комментарии пресс-службы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2017
валюта курс
EUR 2.2771
USD 1.9430
RUB 3.2703
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2771 +0.01
USD 1.9430 -0.0075
RUB 3.2703 +0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2720 2.2800
USD 1.9410 1.9470
RUB 3.2520 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 28.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1750
USD/RUB 59.3500 59.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте