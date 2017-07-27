В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в августе этого года будет организовано оздоровление 32 детей из Японии в сопровождении восьми взрослых. Соответствующее распоряжение №125рп «О выделении денежных средств» Александр Лукашенко подписал 27 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в программу пребывания японских детей включены медицинское обследование, санаторно-оздоровительные услуги, экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах страны.

Отдых в Беларуси для детей из пострадавших от стихийных бедствий 2011 года районов Японии организуется ежегодно, начиная с 2012 года.

«Реализация распоряжения будет содействовать развитию сотрудничества между Беларусью и Японией, формированию дружеских отношений между белорусскими и японскими детьми, знакомству гостей из Японии с историей и культурой Беларуси», - говорится в комментарии пресс-службы.