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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ 32 ДЕТЕЙ ИЗ ЯПОНИИ В АВГУСТЕ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО В «ЗУБРЕНКЕ»
09:56 28.07.2017
В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в августе этого года будет организовано оздоровление 32 детей из Японии в сопровождении восьми взрослых. Соответствующее распоряжение №125рп «О выделении денежных средств» Александр Лукашенко подписал 27 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в программу пребывания японских детей включены медицинское обследование, санаторно-оздоровительные услуги, экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах страны.
Отдых в Беларуси для детей из пострадавших от стихийных бедствий 2011 года районов Японии организуется ежегодно, начиная с 2012 года.
«Реализация распоряжения будет содействовать развитию сотрудничества между Беларусью и Японией, формированию дружеских отношений между белорусскими и японскими детьми, знакомству гостей из Японии с историей и культурой Беларуси», - говорится в комментарии пресс-службы.
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