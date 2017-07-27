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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ НАДЕЕТСЯ ДОСТИГНУТЬ ТОВАРООБОРОТА С ТУРЦИЕЙ В ОДИН МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ
09:02 28.07.2017

Беларусь надеется достигнуть в текущем году товарооборота с Турцией в один миллиард долларов. Это отметил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 27 июля во время встречи с правительственной делегацией Турции во главе с министром лесного хозяйства и водных ресурсов Вейселем Эроглу, прибывшей в Минск для участия в 9-м заседании белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии и 14-м заседании Белорусско-турецкого совета делового сотрудничества.

“За последние 10 лет объем белорусско-турецкого товарооборота увеличился более чем в 5 раз. Надеюсь, что с учетом текущей динамики роста объемов нашей торговли в этом году мы достигнем показателя товарооборота в 1 млрд. долларов – именно такую задачу поставили президенты Беларуси и Турции по итогам встречи в 2016 году”, - отметил он.

Андрей Кобяков предложил активизировать сотрудничество в инвестиционной сфере и промышленной кооперации.

“Белорусские предприятия ”Гомсельмаш“ и ”Амкодор“ совместно с турецкими партнерами ведут работу по созданию в Турции сборочных производств с турецкой локализацией. Будем признательны за предоставление в рамках этих проектов, предусмотренных турецким законодательством инвестиционных льгот и преференций, включая льготное кредитование и обеспечение государственной закупки производимой техники. В свою очередь, мы готовы обеспечить турецким промышленным компаниям максимально благоприятные условия хозяйствования и необходимую промышленную инфраструктуру для производства в Беларуси товаров для рынка ЕАЭС. Видим серьезные перспективы для создания в нашей стране производств автокомпонентов, бытовой техники, мебели, одежды и текстиля, строительных материалов, сельскохозяйственной продукции”, - подчеркнул руководитель Правительства.

Премьер-министр также обратил внимание на необходимости оптимизации логистики грузов.

“В настоящее время взаимные поставки товаров осуществляются в основном автомобильным транспортом. Развитие альтернативных логистических маршрутов с использованием комбинированных видов транспорта ”автомобиль-море“, ”железная дорога-море“ и ”река-море“, позволит не только снизить транспортные издержки при взаимных поставках товаров, но и начать совместно зарабатывать на обслуживании транзитного грузопотока по маршруту Балтийское море – Черное море. Кроме того, необходимо как можно скорее начать практическое использование ”зеленого коридора“ ускоренного таможенного оформления грузов, соглашение о создании которого вступает в силу в конце этого месяца”, - считает он.
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