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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДПИСАЛИ БГУ И ХЭФЕЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
18:00 27.07.2017
Рамочное соглашение о сотрудничестве в области учебной и научной деятельности подписано между Белорусским государственным университетом и Хэфейским технологическим университетом (КНР). Подписи под документом поставили руководители вузов академик Сергей Абламейко и профессор Лианг Лианг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, во время визита в БГУ китайские коллеги ознакомились с образовательным процессом, научно-производственной деятельностью университета. Были обсуждены вопросы академической мобильности студентов и преподавателей.
Технологический университет Хэфэй (Hefei University of Technology) является крупнейшим университетом в Китае и имеет статус главного национального университета. В его структуру входят 19 факультетов, на которых идет подготовка по 82 программам бакалавриата, 32 – магистратуры и 12 докторских программ.
В настоящее время в Технологическом университете Хэфэй обучается свыше 29 тысяч студентов, около 12 тысяч магистрантов, аспирантов и докторантов.
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