Рамочное соглашение о сотрудничестве в области учебной и научной деятельности подписано между Белорусским государственным университетом и Хэфейским технологическим университетом (КНР). Подписи под документом поставили руководители вузов академик Сергей Абламейко и профессор Лианг Лианг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, во время визита в БГУ китайские коллеги ознакомились с образовательным процессом, научно-производственной деятельностью университета. Были обсуждены вопросы академической мобильности студентов и преподавателей.

Технологический университет Хэфэй (Hefei University of Technology) является крупнейшим университетом в Китае и имеет статус главного национального университета. В его структуру входят 19 факультетов, на которых идет подготовка по 82 программам бакалавриата, 32 – магистратуры и 12 докторских программ.

В настоящее время в Технологическом университете Хэфэй обучается свыше 29 тысяч студентов, около 12 тысяч магистрантов, аспирантов и докторантов.