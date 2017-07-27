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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ РАССМАТРИВАЮТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
17:14 27.07.2017
27-29 июля проходит визит делегации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси в Каир (Египет), организованный при содействии посольства Беларуси в Египте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Египте, в ходе визита белорусская делегация встретилась с руководством Министерства транспорта и председателем совета директоров Агентства национальной железной дороги Египта Медхатом Шушей.
Состоялись консультации белорусских и египетских экспертов в сфере железнодорожного транспорта. Белорусские представители посетили вагоноремонтный завод в Таббине и Египетскую компанию по ремонту и обслуживанию железной дороги.
Стороны обсудили возможности использования белорусских технологий и подключения предприятий Беларуси к проектам по модернизации железнодорожной инфраструктуры, электрификации железных дорог, ремонту существующих и строительству новых железнодорожных путей, реконструкции вагоноремонтных заводов, обслуживанию железнодорожного транспорта Египта.
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