27-29 июля проходит визит делегации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси в Каир (Египет), организованный при содействии посольства Беларуси в Египте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Египте, в ходе визита белорусская делегация встретилась с руководством Министерства транспорта и председателем совета директоров Агентства национальной железной дороги Египта Медхатом Шушей.

Состоялись консультации белорусских и египетских экспертов в сфере железнодорожного транспорта. Белорусские представители посетили вагоноремонтный завод в Таббине и Египетскую компанию по ремонту и обслуживанию железной дороги.

Стороны обсудили возможности использования белорусских технологий и подключения предприятий Беларуси к проектам по модернизации железнодорожной инфраструктуры, электрификации железных дорог, ремонту существующих и строительству новых железнодорожных путей, реконструкции вагоноремонтных заводов, обслуживанию железнодорожного транспорта Египта.