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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАРКЕТОЛОГИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ SOYCAN GROUP ИЗУЧИЛИ СПРОС НА БЕЛОРУССКУЮ ПИЛОПРОДУКЦИЮ В ТУРЦИИ, ИРАНЕ И ИРАКЕ
16:41 27.07.2017

В центральном офисе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 26 июля состоялась встреча руководства биржи и аккредитованного в Турции брокера БУТБ – группы компаний Soycan Group.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия между Soycan Group и структурными подразделениями БУТБ и обозначили приоритетные направления сотрудничества на ближайшую перспективу. В частности, прорабатывается вопрос закупок белорусских пиломатериалов для последующей реализации на рынке Турции и сопредельных государств.

По словам главы Soycan Group Йилмаза Сойджана, маркетологи группы компаний детально изучили спрос на белорусскую пилопродукцию в Турции, Иране и Ираке и уже установили контакты с крупными потребителями этих товаров. Кроме того, по данным маркетинговых исследований Soycan Group, изделия из черных металлов и уголь также являются востребованными товарными позициями. В настоящее время ведутся переговоры об их закупке через биржу заинтересованными компаниями из Турции и Египта. С целью снижения затрат на транспортировку приобретенных на бирже товаров планируется задействовать механизм биржевой логистики, включающий в себя комплекс услуг по доставке, экспертизе и хранению биржевых товаров, а также привлечь к реализации проекта партнеров Soycan Group в Украине и Румынии.

В свою очередь председатель правления БУТБ Аркадий Саликов подчеркнул, что биржа готова оказать своему турецкому брокеру и его клиентам необходимое содействие в работе с белорусскими субъектами хозяйствования. При этом важно обеспечить четкую координацию действий между БУТБ и Soycan Group, регулярно обмениваться информацией и выработать совместную стратегию продвижения биржевых услуг в Беларуси и Турции. В качестве первого шага в данном направлении в октябре 2017 г. планируется организовать деловой промотур по крупнейшим промышленным центрам Турции с участием представителей БУТБ. Это позволит проинформировать турецкое бизнес-сообщество о возможностях биржевой торговли и привлечь на электронные площадки БУТБ новые компании.
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