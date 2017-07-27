Председательствующая в ОДКБ Беларусь осенью проведет сессию Совета коллективной безопасности. Об этом сообщил Александр Лукашенко 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности.

На мероприятии в числе других рассматриваются вопросы деятельности системы коллективной безопасности в ОДКБ, где Беларусь в настоящее время председательствует.

"От Беларуси всегда ждут эффективного председательства. Нам надо кратко обсудить, как развиваются события по белорусскому председательству, как мы осуществляем заявленные направления деятельности", - сказал А. Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.