Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин обсудил с почетным консулом Беларуси в штате Флорида (США) Михаилом Моргулисом вопросы углубления белорусско-американского сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на встрече обсуждались вопросы подготовки и проведения в следующем году очередной выставки в США, подписания на уровне штата соглашения в области науки и техники, а также перспективы взаимодействия в области медицины и экспорта белорусской продукции, в том числе высокотехнологичной, на рынок США и ее сертификации по американским стандартам.

Кроме того, рассматривалась возможность продвижения технологических патентов на территории США.

Следует отметить, что 12-13 июня в Майами (США) состоялась Международная выставка-конференция в области высоких технологий eMerge Americas. Белорусская делегация под руководством председателя ГКНТ А. Шумилина представила на коллективном стенде более 80 высокотехнологичных и наукоемких разработок и экспонатов по актуальным тематическим направлениям. По итогам работы выставки белорусские организации и учреждения высшего образования подписали восемь соглашений о научно-техническом, инновационном и образовательном сотрудничестве.