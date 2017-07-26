Белорусские ученые приняли участие в ежегодном международном конгрессе «Профилактика и лечение тромбоэмболии: расширяя возможности клинической практики», которая прошла в Барселоне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерстве здравоохранения, нашу страну на форуме в Испании представляли заведующий кафедрой неотложной хирургии БелМАПО доктор медицинских наук Владимир Хрыщанович, ведущий научный сотрудник лаборатории нарушения сердечного ритма РНПЦ «Кардиология» кандидат мед. наук Александр Часнойть и ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии кандидат мед. наук Людмила Анацкая.

«Мы работали на пленарных заседаниях, посвященных прикладным вопросам профилактики, диагностики и лечения пациентов с артериальным и венозным тромбозами и эмболиями. Выслушали доклады всемирно известных специалистов по проблемам тромбоза и гемостаза: «Лечение пациентов с легочной эмболией», «Профилактика рецидива венозного тромбоза», «Степень приверженности пациентов антикоагулянтной терапии», «Ведение пациентов с фибрилляцией предсердий, перенесших чрескожные коронарные вмешательства», - рассказал Владимир Хрыщанович.

Белорусские ученые принимали учачстие и в практических семинарах «Опухоль-ассоциированный тромбоз», «Легочная эмболия: от рекомендаций к практике», «Продленная антикоагулянтная терапия: кому и как долго?», «Неотложные состояния у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию».

Следует отметить, что проблема тромбоэмболии приобретает масштабы эпидемии: занимает лидирующие позиции в структуре кардиоваскулярной патологии.