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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЧУВАШИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С БЕЛАРУСЬЮ
16:19 26.07.2017

Глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил заинтересованность региона в дальнейшем развитии белорусско-чувашского партнерства и в создании благоприятной среды взаимовыгодного сотрудничества. Об этом он завил во время встречи с руководителем отделения посольства Беларуси в России в Казани Олегом Исаевым, который 24-25 июля совершил рабочий визит в Чувашию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества Беларуси и Чувашии, а также подготовки предстоящего официального визита правительственной делегации Чувашии в Беларусь для участия в очередном, десятом заседании Рабочей группы по развитию и координации сотрудничества между правительством Беларуси и Чувашии.

В рамках программы визита состоялись встречи руководителя отделения посольства с руководством отраслевых министерств Чувашии.

На встрече с заместителем председателя Кабинета министров Чувашии — министром сельского хозяйства Чувашии Сергеем Артамоновым обсуждены вопросы поставок белорусской сельхозтехники для аграриев Чувашии. Во встрече приняли участие региональные дилеры холдинга «Гомсельмаш» и ОАО «Амкодор» (ЗАО «Агро-Инвест» и АО «Чувашагрокомплект»).

Во время встречи с министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиром Ивановым, с участием руководителей автотранспортных предприятий Чебоксар, обсуждены вопросы поставок пассажирского транспорта, в рамках программы переоснащения парка пассажирского подвижного состава в регионе. Во встрече участвовал региональный дилер ОАО «МАЗ» (ООО «АВТО-ДИЗЕЛЬ»).

Вопрос поставок пассажирского транспорта также был обсужден в ходе встречи с заместителем главы администрации Чебоксар Германом Александровым.

Также состоялись встречи О. Исаева с активом белорусской общины Чувашии и участниками ХI Кокелевского международного пленэра, который проходил в селе Тарханы Батыревского района, с участием белорусских художников. Во встрече принял участие заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Чувашии Владимир Васильев.

В январе-мае 2017 года товарооборот Беларуси с Чувашией составил 49,8 млн долларов и по сравнению с январем-маем 2016 года увеличился на 19,1%, экспорт — 29,6 млн долларов, уменьшился на 0,4%, импорт — 20,2 млн долларов, увеличился в 1,6 раза. Сальдо положительное — 9,4 млн долларов. Основу экспорта составили поставки сельхозхимии, автогрузовой и сельскохозяйственной техники, электротехнической продукции, запчастей к автотракторной технике, молочной продукции. Основу импорта составили поставки сельхозхимии, электротехнической продукции, продукции химии и нефтехимии, запчастей для автотракторной техники.
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