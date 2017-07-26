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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ИЗУЧАЕТ ПЕНЗЕНСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
15:42 26.07.2017

Председатель правительства Пензенской области России Николай Симонов и начальник управления Государственного пограничного комитета Беларуси Андрей Гирс обсудили 25 июля перспективы сотрудничества в сфере последних разработок в области обеспечения пограничной безопасности.

«Мы пригласили вас, чтобы поближе познакомиться и найти точки соприкосновения в общих интересах, чтобы вы посетили наши ведущие предприятия и своими глазами увидели, что мы производим, как мы это делаем, и где можем быть друг другу полезными», – сообщил Н. Симонов, которого цитирует портал правительства Пензенской области.

А. Гирс, в свою очередь, отметил налаженное взаимодействие и многолетнюю поддержку пензенских партнеров.

«Полагаю, что в период визита мы обсудим как текущие вопросы, так и перспективные, на которые следует обратить внимание в дальнейшем, и в целом использовать потенциал предприятий Пензенской области для обеспечения безопасности государственных границ», – выразил уверенность начальник управления Госпогранкомитета Беларуси.

На приборостроительных заводах региона членам делегации представят последние инженерно-технические разработки систем физической безопасности, предназначенные для оборудования участков государственных границ и объектов инфраструктуры.

«Охрана границ – серьезная задача, особенно в современных условиях. У наших предприятий большой опыт работы в этой сфере, более 30 лет они занимаются этими вопросами», – подчеркнул председатель правительства области.

Президент Ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал обратил внимание, что в настоящее время перед пограничными службами обеих стран возникают новые задачи обеспечения безопасности, которые требуют постоянного совершенствования используемых средств.

«Техническим специалистам нужно объединяться в решении этих проблем, соединять научные, технологические потенциалы», – уточнил он.

Участники встречи обсудили возможность использования новейших пензенских разработок на белорусских предприятиях для последующего их применения на службе охраны государственных границ.
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