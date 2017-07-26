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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» И EMIRATES AIRLINES ПОДПИСАЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
15:16 26.07.2017
26 июля вступил в силу ряд коммерческих соглашений между ОАО «Авиакомпания «Белавиа» и Emirates Airlines.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского перевозчика, на данный момент между авиаперевозчиками заключены интерлайн и спецпрорейтовое соглашения, в том числе внедрен электронный интерлайн.
Данные соглашения предусматривают признание перевозочных документов между перевозчиками-партнерами, а также дают право авиакомпании-партнеру оформлять билеты на рейсы друг друга.
Согласно подписанным соглашениям, пассажиры смогут приобретать авиабилеты по всему маршруту следования обеих авиакомпаний.
С 26 июля клиенты авиакомпании «Белавиа» и Emirates Airlines уже могут путешествовать транзитом между Минском и Дубаем через различные трансферные пункты: Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Париж и Франкфурт.
«Благодаря сотрудничеству двух авиакомпаний пассажиры получат возможность оформить единый билет на рейсы обоих авиаперевозчиков. Также это позволяет воспользоваться наиболее удобными стыковками и приобрести билет по более привлекательной стоимости, что, безусловно, сделает путешествие еще более комфортным», — рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.
На сегодня Emirates Airlines уже четвертый перевозчик из персидского залива, с которыми авиакомпания «Белавиа» заключила партнерские соглашения.
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